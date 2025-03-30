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Küçük Kızın Doğum Gününe Polis Sürprizi

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Çanakkale'de 12 yaşındaki Şennur Karaçomak, doğum günü için polisleri davet etti. Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un katılımıyla gerçekleşen kutlamada, hem doğum günü hem de Ramazan Bayramı coşkuyla geçirildi.

Küçük kıza emniyetten doğum günü sürprizi

Şennur doğum gününü polislerle kutladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden polis ekiplerini 12'nci doğum gününe davet eden Şennur Karaçomak'a doğum günü sürprizi yaptı. Davet üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta Şennur Karaçomak'ın evini ziyarete geldi.

Çanakkale'nin Fevzipaşa Mahallesinde yaşayan Şennur Karaçomak, doğum gününe polislerin katılması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden talep oluşturdu. Ekipler hem doğum gününü hem de Ramazan Bayramını kutlamak için bu talebi yerine getirdi. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta katılarak sürpriz yaptı. Kenan Kurt, Şennur Karaçomak'ın doğum gününü kutlayarak hediyelerini verdi. Aile evi ziyareti ardından Kurt, mahalledeki diğer çocuklarla da bir araya gelerek keyifli anlar geçirdi.

Ziyaretler sonrasında hatıra fotoğrafları çekildi.

Küçük Kızın Doğum Gününe Polis Sürprizi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Yerel
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