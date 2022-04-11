Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi - Haberler

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Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi

Karabük'teki kuaförlere uzmanlar tarafından türban ve topuz eğitimi verildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'teki kuaförlere uzmanlar tarafından türban ve topuz eğitimi verildi.

Karabük Belediyesine ait nikah salonunda Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından türban ve topuz eğitimi ile gösterisi gerçekleştirildi.

Bliss Cosmetics ile Pro Harmony sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte Türban Eğitmeni Şenay Sevinç ve Topuz Eğitmeni Ali Osman Menteşoğlu tarafından katılımcılara en iyi türban ve topuz yapımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Erol Işık, düzenlenen etkinlikle Karabük'te birlik ve beraberlik içerisinde ortaya bir şeyler çıkarmak istediklerini söyleyerek 2 gün sürecek olan etkinliklere Karabük'ün yanı sıra Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Çankırı'dan kuaförlerin katıldığını kaydetti. - KARABÜK

Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi

Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi

Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi

Kuaförlere bayram öncesi türban ve topuz eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Karabük, Evlilik, Bliss, Yerel, Haberler

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