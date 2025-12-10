Haberler

Batman'da köy okullarında eğitim gören öğrenciler ücretsiz tıraş edildi

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk İlçe Halk Eğitim Merkezi, Geleceğe Umutla Bak Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz saç bakımı ve tıraş hizmeti sundu. Proje, öğrencilerin öz bakımına destek olmayı ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.

Batman'ın Kozluk İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri Geleceğe Umutla Bak Projesi kapsamında, köy okullarında eğitim gören yüzlerce öğrencinin saç bakımını yapıp tıraşlarını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin öz bakımına destek olmak ve okullarına daha yüksek bir motivasyonla gelmelerini sağlamak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirten Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürü İshak Aksoy, "İlçemizde ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencimizi ücretsiz tıraş ederek, güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk. Onların o temiz yüzlerindeki mutluluk, bizim en büyük kazancımız oldu. Halk Eğitimi Merkezi sadece bir kurs yeri değil, aynı zamanda bir sosyal dayanışma merkezidir. Projemiz, ilçemizdeki tüm köy okullarına ulaşana kadar devam edecek. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
