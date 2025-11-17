'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' Projesi Başladı

'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında Aydıntepe ilçesinde üreticilerle buluşmalar gerçekleştirilerek, tarımsal üretim planlaması ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Proje çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve teknik personeller, Çiğdemlik ile Aşağıkırzı köylerinde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilere, Tarım Üretim Planlaması, Genel Tarım Sayımı, güncel destek modelleri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve tarımsal uygulamalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi için yapılan saha çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan ekipler, üreticilerin taleplerini alarak, önerilerini dinlediler. Ziyaretlerde ayrıca, üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin Aydıntepe genelinde sürdürüleceği vurgulandı. - BAYBURT