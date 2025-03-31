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Köyceğizli Öğrencilerden Filistin'e 2 Milyon TL Yardım

Köyceğizli Öğrencilerden Filistin'e 2 Milyon TL Yardım
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki İmam-Hatip Orta Okulu öğrencileri, Filistinli kardeşleri için Ramazan'ın son cumasında 2 milyon TL yardım topladı. Toplanan yardımlar, okul müdürü ve din görevlisi ile birlikte Köyceğiz Müftülüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam-Hatip Orta Okulu öğrencileri Filistinli kardeşleri için Ramazan'ın son cumasında yardım topladı.

"İstiklal Marşı töreninin sonunda Filistinli kardeşlerimiz de rahat bayram etsin diye bizlerde onlara el uzatalım, harçlıklarımızdan onlara gönderelim" deyip oluşturdukları Filistin yardım kutusu ile 2 milyon TL topladı. Topladıkları yardımı Okul Müdürleri Uğur Arslan ve Din görevlisi Erdal İslamoğlu ile birlikte Köyceğiz Müftülüğüne gelerek Filistin'e gönderilmek üzere TDV Köyceğiz Şubesine teslim ettiler.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yardımı teslim alıp, öğrencilere makbuzunu verdikten sonra, "Ramazan'a veda etmenin hüznünü yaşarken öğrencilerimiz sevindirdi, duygulandırdı ve umutlandırdı. Dünyayı iyilik kurtaracak, kocaman yürekli yavrularımız da bugün bizlere iyilik nasıl yapılır gösterdiler. Öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren ailelerini, okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, din görevlimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoru" dedi.

Müftü Karagöz öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim edip uğurladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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