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Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arı ve kovan tespitini sürdürüyor

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Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arı ve kovan tespitini sürdürüyor
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Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, mahallelerde arı ve kovan tespit çalışmalarını sürdürüyor. Arı sağlığının korunması, kaliteli bal üretiminin desteklenmesi ve kovan kayıtlarının güncellenmesi için yürütülen saha taramaları ilçe genelinde devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla tespit ve saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından mahallelerde arı ve kovan tespit çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Arı sağlığının korunması, kaliteli bal üretiminin desteklenmesi ve kovan kayıtlarının güncellenmesi amacıyla yürütülen saha taramaları ilçe genelinde kesintisiz devam ettiriliyor. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arıcılara yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladılar. Ayrıca emeğini üretime dönüştüren tüm arıcılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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