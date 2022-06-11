Köyceğiz Gölü'nde fırtına etkili oldu - Haberler

Köyceğiz Gölü'nde fırtına etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi serin havanın etkisi altına girdi. Yerel ve kısa süreli yağışların görüldüğü ilçe genelinde zaman zaman yoğun bulut, zaman zaman güneş kendini gösterdi. Meteoroloji tahminlerine göre rüzgarın güney ve doğu yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızda yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmini yapılmıştı. Köyceğiz'de öğle saatlerinde başlayan rüzgar ise Köyceğiz Gölü'nde fırtınaya sebep oldu. Kordona çarpan dalgaların yükselmesiyle sular, kıyıda bulunan işletmelere kadar sıçradı. İlçe genelinde etkili olan fırtına sonrasında kıyıdaki işletmelerde müşteriler kıyıdan uzaktaki yerlerde oturmayı tercih etti.