Köyceğiz'de vatandaşlar sorunlarını dile getirdi - Haberler

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Köyceğiz'de vatandaşlar sorunlarını dile getirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de vatandaşlar sorunlarını dile getirdi

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında Döğüşbelen ve Toparlar Mahallesi'nde gerçekleşen halk toplantısında vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında Döğüşbelen ve Toparlar Mahallesi'nde gerçekleşen halk toplantısında vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mahallelerde halk toplantıları yapılmaya devam ediyor. Her ay iki mahallede yapılan toplantılarda sorunlar ve çözümler üzerinde konuşuluyor. Halk toplantısı bu ay Köyceğiz Döğüşbelen ve Toparlar Mahallelerinde gerçekleştirildi. Toplantıda Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar, Toparlar Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Çelik mahalleleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıya katılan heyet tarafından bilgilendirmeler yapılarak, notlar alındı. Toplantıya Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, toplantıların Köyceğiz'in tüm mahallelerinde gerçekleştirileceğini belirterek; "Mahallelerdeki vatandaşlarımızı dinleyerek, sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toparlar Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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