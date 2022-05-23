Muğla'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel tatlılar, şerbetler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Köyceğiz'de program düzenlendi.

Kordon boyundan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşle başlayan etkinliğe, Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Ortaokulu ve Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin yaptığı gösteri ile devam eden etkinlik ilgiyle izlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şef Selma Atabey ve Doç. Dr. Yusuf Sıcak'ın sunduğu etkinliğe katılanlara keşkek, tatlı ve çeşitli şerbetler ikram edildi.