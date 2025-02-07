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Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması 8 Şubat'ta

Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşması 8 Şubat'ta
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Zeytinalanı Mahallesi Merkez Camii'nde 8 Şubat 2025 Cumartesi günü sabah namazı buluşması gerçekleştirilecek. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazının kılınması, sohbet ve ikramlar yer alacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu hafta Sabah Namazı buluşması Zeytinalanı Mahallesi Merkez Camii'nde gerçekleşecek.

Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmaları programları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelinde başlatmış olduğu sabah namazı buluşmaları kapsamında 08 Şubat 2025 Cumartesi günü sabah namazında Zeytinalanı Mahallesi Merkez Camiinde buluşulacak. Sabah Namazı buluşması programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Sabah Namazının kılınması, tesbihat, sohbet, dua ve ikramlar bulunuyor. Köyceğiz Müftülüğü'nden yapılan açıklamada; "Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazının cemaatle kılınması, tesbihat, sohbet, dua ve ikramların olacağı programa genç-yaşlı tüm kardeşlerimiz davetlidir. Sabah namazı vakti 07.00" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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