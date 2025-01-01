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Köyceğiz'de Regaip Kandili İçin Özel Programlar Düzenlenecek

Köyceğiz'de Regaip Kandili İçin Özel Programlar Düzenlenecek
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Regaip Kandili nedeniyle düzenlenen özel programlar kapsamında, kadınlara yönelik etkinlikler ve akşam namazı sonrası kandil özel programı gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlar davet edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Regaip Kandili nedeniyle özel programlar gerçekleştirilecek.

Regaip Kandili dolayısıyla Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Perşembe günü öğleden önce saat 11.00'da Köyceğiz Merkez Hacılar Yunus Emre Camii ile Köyceğiz Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde kadınlara yönelik kandil özel programı yapılacak. Akşam namazından sonra da tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii'nde 'Kandil Özel' programı yapılacak. Programlara tüm vatandaşlar davet edildi.

Köyceğiz Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını kapsayan üç aylarımız başlıyor. 2 Ocak 2025 Perşembe günü akşam da Regaip Kandil'ini idrak edeceğiz. Regaib Kandiliniz ve üç aylarınız mübarek olsun" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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