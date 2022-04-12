Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı - Haberler

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Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan ayı içerisinde gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan ayı içerisinde gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile birlikte Gıda Mühendisi Tülin Alpdağtaş ve Mühendis Mehtap Elmas Tozduman' dan oluşan denetim ekipleri tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrolleri gerçekleştirdi. Bu hafta gerçekleşen denetimlerde unlu mamuller, fırınlar, toplu tüketim yerleri ve marketlerde satılan ramazan kolilerine yönelik işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, " Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz devam edecek. Tüketiciler karşılaştıkları her türlü olumsuzluğa karşı Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilir, ya da Alo174 gıda hattımızı arayabilirler" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

Köyceğiz'de Ramazan Ayı'nda gıda denetimleri arttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köyceğiz, Hisarcık, Ramazan, Muğla, Yerel, Haberler

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