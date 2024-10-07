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Köyceğiz'de gençler şehitler ve mazlumlar için dua edildi

Köyceğiz'de gençler şehitler ve mazlumlar için dua edildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yatsı namazında gençler Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde buluşup şehitler ve mazlumlar için dua edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yatsı namazında gençler Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde buluşup şehitler ve mazlumlar için dua edildi.

"Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz "projesi kapsamında Köyceğizli gençler Toparlar Merkez Camiinde bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşma namazdan önce Fetih suresinin okunması ile başladı. Yatsı namazını İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz kıldırdıktan sonra gençler Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Müftü Karagöz, cemaate ve gençlere hitap ederek, "Teknolojinin süratle geliştiği, sosyal medya mecralarının gençlerimizi her yönden kuşattığı günümüzde, camimizi dolduran ve yaşadığımız mahallin manevi sigortası olan bu gençleri sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Rabbim birini bin etsin bu gençlerimizin. Kabe'nin şubesi camilerimizde buluşup kocaman yürekleri ile dua eden bu yavrularımızın duaları hürmetine Allah başta Filistin, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlarımıza yardım eylesin. Dünyaya barış ve güzellik hakim olsun" dedi.

Müftü Karagözün hitabından sonra, İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz, Emine Okulu, Belkıs Ulusan ve Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı gençlere Milli ve Manevi Değerlerimiz konulu sunum yaptı. Merkez ve civardaki Din görevlilerinin mahallelerindeki gençlerle birlikte katıldıkları "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz" programı Vaiz Rauf Evleksizin Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlumlar için yaptığı dua ve ev sahibi Din görevlileri Murat Yaşar ve Mustafa Gürhan'ın ikramları ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toparlar Köyceğiz Yerel

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