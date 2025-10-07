Haberler

Köyceğiz'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Buluşması Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri bir araya geldi. Programda köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz, camilerin toplumdaki rolü ve manevi rehberliğin önemi üzerine konuştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında buluşma gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği programda din görevlilerini bir araya getirdi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası Buluşma Programı İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Sinevizyon gösterisi izlendi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, camilerin toplumdaki rolü ve manevi rehberliğin önemi konusunda konuşma yaparak, camilerin toplum hayatındaki yeri, din görevlilerinin manevi rehberlik görevi ve hizmetlerde birlik ruhunun önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Müftü Karagöz ayrıca Filistin'e yardım toplanacağını duyurdu. Mesleğinde başarılı olan din görevlileri plaket ve belge ile ödüllendirildi. Program sonunda katılımcılara Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, protokol üyeleri ve Din Görevlileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.