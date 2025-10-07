Köyceğiz'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Buluşması Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında buluşma gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği programda din görevlilerini bir araya getirdi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası Buluşma Programı İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Sinevizyon gösterisi izlendi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, camilerin toplumdaki rolü ve manevi rehberliğin önemi konusunda konuşma yaparak, camilerin toplum hayatındaki yeri, din görevlilerinin manevi rehberlik görevi ve hizmetlerde birlik ruhunun önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Müftü Karagöz ayrıca Filistin'e yardım toplanacağını duyurdu. Mesleğinde başarılı olan din görevlileri plaket ve belge ile ödüllendirildi. Program sonunda katılımcılara Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, protokol üyeleri ve Din Görevlileri katıldı. - MUĞLA