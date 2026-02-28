Köyceğiz Atatürk İlkokulu öğrencilerinden örnek kampanya

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yaşatarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Maarif anlayışının temel değerlerinden olan merhamet, paylaşma ve sorumluluk bilinci doğrultusunda öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi aileler için 40 adet gıda kolisi hazırlandı. Ramazan'ın rahmet ve bereket ikliminde hazırlanan koliler, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Öğrenciler, iyiliği sadece sözle değil davranışla da göstermenin huzurunu yaşadı. Okul Müdürü Ali Aydoğan yaptığı açıklamada "Bizim maarif anlayışımız; bilgiyi değerle, başarıyı ahlakla, eğitimi vicdanla buluşturmayı esas alır. Ramazan ayı da bu değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Öğrencilerimizin paylaşma ve yardımlaşma bilinciyle hareket etmeleri bizleri son derece mutlu etti. Bu güzel dayanışmaya katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu iyilik halkası büyüyerek devam edecektir" ifadelerini kullandı. Köyceğiz Atatürk İlkokulu ailesi, milli ve manevi değerleri yaşatan sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı