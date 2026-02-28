Haberler

Köyceğiz Atatürk İlkokulu öğrencilerinden örnek kampanya

Köyceğiz Atatürk İlkokulu öğrencilerinden örnek kampanya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köyceğiz'deki Atatürk İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayının ruhunu yaşatarak ihtiyaç sahibi ailelere 40 adet gıda kolisi hazırladı. Okul Müdürü Ali Aydoğan, bu dayanışmanın önemli değerler üzerindeki etkisini vurguladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yaşatarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Maarif anlayışının temel değerlerinden olan merhamet, paylaşma ve sorumluluk bilinci doğrultusunda öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi aileler için 40 adet gıda kolisi hazırlandı. Ramazan'ın rahmet ve bereket ikliminde hazırlanan koliler, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Öğrenciler, iyiliği sadece sözle değil davranışla da göstermenin huzurunu yaşadı. Okul Müdürü Ali Aydoğan yaptığı açıklamada "Bizim maarif anlayışımız; bilgiyi değerle, başarıyı ahlakla, eğitimi vicdanla buluşturmayı esas alır. Ramazan ayı da bu değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Öğrencilerimizin paylaşma ve yardımlaşma bilinciyle hareket etmeleri bizleri son derece mutlu etti. Bu güzel dayanışmaya katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu iyilik halkası büyüyerek devam edecektir" ifadelerini kullandı. Köyceğiz Atatürk İlkokulu ailesi, milli ve manevi değerleri yaşatan sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti

Savaşın kaybedeni yine çocuklar oldu! Okul vuruldu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike