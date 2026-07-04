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Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi'nde sona doğru

Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi'nde sona doğru
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Sinop'ta köylerde sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla yürütülen Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Vali Özarslan ve beraberindekiler incelemelerde bulundu.

Sinop'ta köylerde sosyal yaşamı canlandırmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında, Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Vali Mustafa Özarslan, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile birlikte yapımı devam eden Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan yetkililer, projenin köylerde sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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