Kosovalı Mami Can, Elazığ Düğünlerine Renk Katıyor

Elazığ'da düğünlerde davul çalan 'Kosovalı Mami Can' lakaplı Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri renkli görüntülere sahne oluyor. Uçkaç, ağzına gösteri meşaleleri alıp, etrafında defalarca dönerek davul çalıyor. Farklı figürleri ile düğünlere renk katan Uçkaç, günde ortalama 5 düğüne gidiyor. Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Çılgın davulcu, düğünlerin en sevilen ve renkli ismi oluyor. - ELAZIĞ