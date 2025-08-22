Köşk'te Jandarma Trafik ve Asayiş Denetimlerini Sıklaştırdı

Aydın'ın köy ve araç sayısı en yoğun ilçelerinden biri olan Köşk ilçesinde jandarma ekipleri trafik ve asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Aydın'dan İzmir Ödemiş'e en kısa bağlantı yolunda Köşk-Ödemiş Yolu Başçayır Kavaşaı'nda jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Vatandaşları oldukça memnun eden denetimlerde trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanma olaylarının en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtilirken denetimler kapsamında 65 araç ve 91 şahsın sorgusu yapıldı. Aynı zamanda Köşk'ün üzerinde bulunan mekanlar dolayısıyla yaz sıcaklarında trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu yollarda, vatandaşlar yol emniyeti ve güvenlik için jandarmanın uygulamalarına devam etmesini istedi. - AYDIN