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Köşk İlçe Müftülüğü Altı Eylül Ortaokulu'nda İslam bilim tarihi semineri düzenledi

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Köşk İlçe Müftülüğü Altı Eylül Ortaokulu'nda İslam bilim tarihi semineri düzenledi
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Aydın'ın Köşk ilçesindeki Altı Eylül Ortaokulu'nda Köşk İlçe Müftülüğünce düzenlenen seminerde, İslam medeniyetinin bilime katkıları ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları öğrencilere anlatıldı. Ardından öğrencilere kitap ve dergiler hediye edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan Altı Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen 'Yeni Bir Medeniyetin Doğuşu: İslam Bilim Tarihi' seminerler dizisinin ilk programında, İslam medeniyetinin bilim dünyasına katkıları ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları öğrencilere anlatıldı.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer alan Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlk atmış, İslam medeniyetinin bilim alanındaki köklü geçmişi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Seminerde, Müslüman bilim insanlarının insanlığa sunduğu katkılar ve geçmişten günümüze uzanan ilim geleneği ele alındı. Öğrencilerin tarihi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yeri üzerinde duruldu. Geçmişte bilim alanında yapılan çalışmaların ve ortaya konulan birikimin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergi ve yayınlar da tanıtıldı. Seminerin ardından öğrencilere çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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