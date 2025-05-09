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Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu'nda Bahar Coşkusu

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu'nda Bahar Coşkusu
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Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler, baharın gelişi dolayısıyla 'Hoşgeldin Bahar' etkinliğinde bir araya gelip kahvaltı yaptı.

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenler baharın gelişini okul bahçesinde yaptıkları "Hoşgeldin Bahar" sabah kahvaltısı etkinliği ile karşıladı.

Okul bahçesinde düzenlenen "Hoşgeldin Bahar" etkinliğine okul öğrencileri, öğretmenler ve okul yöneticileri katılım sağladı.

Köşk Başçayır İlk ve Ortaokul Müdürü Bahattin Akaydın etkinlik hakkında, "Bugün "Hoşgeldin Bahar" dedik, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle hep birlikte kahvaltı yaparak yeni güne başladık" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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