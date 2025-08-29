Korgeneral Tuncay Altuğ 3'üncü Ordu Komutanı Oldu

Korgeneral Tuncay Altuğ 3'üncü Ordu Komutanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Askeri Şüra kararıyla 3'üncü Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Tuncay Altuğ, göreve başladıktan sonra Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şüra(YAŞ) kararıyla 3'üncü Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Tuncay Altuğ, Erzincan'da görev baş yapmasının ardından Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

3'üncü Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Tuncay Altuğ'a hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, görevinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın 8 rakibi belli oldu! Birbirinden zorlu takımlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.