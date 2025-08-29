Korgeneral Tuncay Altuğ 3'üncü Ordu Komutanı Oldu
Yüksek Askeri Şüra(YAŞ) kararıyla 3'üncü Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Tuncay Altuğ, Erzincan'da görev baş yapmasının ardından Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.
3'üncü Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Tuncay Altuğ'a hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, görevinde başarılar diledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel