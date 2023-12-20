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Körfez'de Filistin zulmünü konu alan tiyatro oyunu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı

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Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Gün Doğmadan' tiyatro oyunu, Filistin'deki zulmü ele aldı ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Oyuncuların performansı ve Filistin halkının yaşadığı zulmün anlatımı izleyicileri etkiledi.

Körfez'de sahnelenen Filistin'deki zulmü konu alan "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu vatandaşlarla buluşturuldu. Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından oynanan Filistin konulu Gün Doğmadan adlı tiyatro oyunu Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan'ın da katıldığı tiyatro gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi.

İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulümleri ele alan oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Oyunculuklarıyla kendini izleyenlere hayran bırakan oyuncular, Filistin halkının yaşadığı zulmü izleyenlerin içlerinde hissettirdi. Hüzünle izlenen tiyatro oyunu vatandaşların alkışlarıyla son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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