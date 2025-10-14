Haberler

Köpenez Köyü'ndeki Yangın Mağdurlarına Yardım Eli

Gediz ilçesi Köpenez Köyü'nde çıkan yangında evlerini kaybeden iki aileye, Türkiye Diyanet Vakfı ve KYK öğrencileri tarafından yardım ulaştırıldı. Öğrencilerin düzenlediği yardım seferberliği, dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

Gediz ilçesine bağlı Köpenez Köyü'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aileye, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri tarafından yardım eli uzatıldı.

Öğrenci yurdunda manevi danışman olarak görev yapan Abdullah Bilgin'in öncülüğünde, öğrenciler vatandaşlardan temin ettikleri gıda ve züccaciye malzemelerini yangında mağdur olan ailelere ulaştırdı. Yangında evlerini ve eşyalarını kaybeden iki aileye yapılan bu destek, dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Öğrencilerle birlikte yürütülen yardım seferberliği hakkında açıklama yapan Bilgin, yaşanan afetin ardından hızlıca harekete geçtiklerini belirtti. Bilgin, yardımda emeği geçen herkese teşekkür etti Açıklaması - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
