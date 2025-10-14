Köpenez Köyü'ndeki Yangın Mağdurlarına Yardım Eli

Gediz ilçesine bağlı Köpenez Köyü'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aileye, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri tarafından yardım eli uzatıldı.

Öğrenci yurdunda manevi danışman olarak görev yapan Abdullah Bilgin'in öncülüğünde, öğrenciler vatandaşlardan temin ettikleri gıda ve züccaciye malzemelerini yangında mağdur olan ailelere ulaştırdı. Yangında evlerini ve eşyalarını kaybeden iki aileye yapılan bu destek, dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Öğrencilerle birlikte yürütülen yardım seferberliği hakkında açıklama yapan Bilgin, yaşanan afetin ardından hızlıca harekete geçtiklerini belirtti. Bilgin, yardımda emeği geçen herkese teşekkür etti Açıklaması - KÜTAHYA