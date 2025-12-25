Haberler

"Şivlilik" diye gelen çocuklara tantuni ikram ettiler

'Şivlilik' diye gelen çocuklara tantuni ikram ettiler
Güncelleme:
Konya'da Şivlilik geleneği kapsamında, dükkanına gelen 2 bin 500 çocuğa şeker yerine tantuni ikram eden esnaf, bu yıl da yardımseverlikle çocukların karnını doyurdu.

Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneğinde bir esnaf, ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diyerek dükkanına gelen çocuklara şekerleme ürünleri yerine tantuni ikram etti.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneği için çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Merkez Karatay ilçesinde etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları ise kapılarına gelen 2 bin 500 çocuğa yardımseverler aracılığıyla şeker yerine tantuni ikram etti. Çocukların karnını doyurduklarını söyleyen etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları, "Annem ve çocuğumla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de birlik beraberlikle yapıyoruz. Yani çocuklar çikolata yemesinler ekmek yesinler. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun" dedi. - KONYA

