Konya'da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğun İlgiyle Başladı

Konya'da Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyarete açıldı.

Ramazan ayının 26'ıncı gününde Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kandil gecesinde Sakal-ı Şerifi ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Eski Mevlevi kaynaklarında dergahta bulunan 3 adet Sakal-ı Şerif Kadir gecesi veya Ramazan-ı Şerifin son 15 günü ziyarete açılırmış. Biz bu bilgileri müze kayıtlarında öğrendikten sonra geçen yıl uygulamaya başladık. Bakanlığımızın izni doğrultusunda ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerifi Ramazan Bayramı sonuna kadar ziyaret edebilirler" dedi.

Ziyarete, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA