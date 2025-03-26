İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Konya'da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğun İlgiyle Başladı

Konya'da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğun İlgiyle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının 26. gününde Mevlana Müzesi'nde açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyaret edilmeye başlandı. Müze Müdürü Dr. Naci Bakırcı, ziyaretlerin Ramazan Bayramı'na kadar süreceğini belirtti.

Konya'da Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyarete açıldı.

Ramazan ayının 26'ıncı gününde Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kandil gecesinde Sakal-ı Şerifi ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Eski Mevlevi kaynaklarında dergahta bulunan 3 adet Sakal-ı Şerif Kadir gecesi veya Ramazan-ı Şerifin son 15 günü ziyarete açılırmış. Biz bu bilgileri müze kayıtlarında öğrendikten sonra geçen yıl uygulamaya başladık. Bakanlığımızın izni doğrultusunda ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerifi Ramazan Bayramı sonuna kadar ziyaret edebilirler" dedi.

Ziyarete, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.