Üye Girişi
Haberler

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucunda sürücü hafif şekilde yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Adnan Menderes caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil cadde üzerindeki orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine YEDAŞ ve polis ekipleri geldi. Kaza yapan araç çekici ile olay mahallinden kaldırılırken, hasar gören aydınlatma direğinde de YEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmancık Çorum Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Palandöken adayı Ayhan Erkem kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Palandöken belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Oltu adayı Mustafa Macit kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Oltu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Narman adayı Savaş Diler kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Narman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köprüköy adayı Mehmet Hafit Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Köprüköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karayazı adayı Muhammet Hanefi Uzuntürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Karayazı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaçoban adayı Ferhat Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Karaçoban belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Horosan adayı Abdulvahap Aksakal kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Horosan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hınıs adayı Sadrettin Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Hınıs belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aziziye adayı Erdal Karagül kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Aziziye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aşkale adayı Yakup Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Aşkale belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenişehir adayı Reyhan Aksoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sur adayı Ahmet Karaağaç kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Sur belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Silvan adayı Yaşar Kudat kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kulp adayı Nevzat Baran kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Kulp belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kayapınar adayı Talip Bekiranlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Kayapınar belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title