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Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2 Ağır Yaralı

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilde S.A. ve S.G. adlı iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.

Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı: 2 ağır yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Kağıt gibi ezilen otomobilde 2 kişi ağır yaralandı.

Söğütlü ilçesi D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, S.A. idaresindeki 54 SD 570 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde sürücü S.A. ve yolcu olarak bulunan S.G. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın tavanını keserek yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kağıt gibi ezilen otomobilde yaralanan kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Yerel
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