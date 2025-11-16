Koçarlı'da Tarım Destekleri ve Hastalıklarla Mücadele Eğitimi

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler kırsal mahallelerde üreticilerle buluşarak hem hastalıklarla mücadele hem de tarımsal destekler konusunda bilgilendirme yaptı.

Çakırbeyli ve Cincin Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmada veteriner hekimler ile ziraat mühendisleri şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirleri üreticilere anlattı. Uzmanlar ayrıca tarım sayımı uygulamasının ayrıntılarını ve güncel tarımsal destekleme kalemlerini üreticilere aktarırken, sahadaki toplantılarda çiftçilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan çalışmayla hem hayvan sağlığının korunması hem de üreticinin hakkı olan desteklere daha kolay ulaşması amacıyla bilgilendirmenin sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN