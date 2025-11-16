Haberler

Koçarlı'da Tarım Destekleri ve Hastalıklarla Mücadele Eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal mahallelerde üreticilere hastalıklarla mücadele ve tarımsal destekler hakkında bilgi verdi. Uzmanlar, şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirleri ve tarım sayımı uygulamalarını anlattı.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler kırsal mahallelerde üreticilerle buluşarak hem hastalıklarla mücadele hem de tarımsal destekler konusunda bilgilendirme yaptı.

Çakırbeyli ve Cincin Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmada veteriner hekimler ile ziraat mühendisleri şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirleri üreticilere anlattı. Uzmanlar ayrıca tarım sayımı uygulamasının ayrıntılarını ve güncel tarımsal destekleme kalemlerini üreticilere aktarırken, sahadaki toplantılarda çiftçilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan çalışmayla hem hayvan sağlığının korunması hem de üreticinin hakkı olan desteklere daha kolay ulaşması amacıyla bilgilendirmenin sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.