Koçarlı'da Öğrenciler Ağaç Dikti
Aydın'da jandarma ekipleri, Akmescit İlkokulu öğrencileriyle birlikte Orman Haftası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi. Ağaç sevgisi ve çevre bilinci aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.
Aydın'da jandarma ekipleri Koçarlı'da öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akmescit İlkokul öğrencilerine Orman Haftası kapsamında ağaç sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle Geleceğe Nefes, İnsanlara Nefes Ormanları mottosuyla erken yaşta çevre bilinci, ağaç sevgisinin önemi anlatıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından, fıstık çamları hep birlikte toprakla buluşturuldu. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel