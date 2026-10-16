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Kocaeli'de yağış nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

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Kocaeli Valiliği, kent genelinde beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Yasak cumartesi saat 10.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar sürecek.

Kocaeli'de beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yasak, cumartesi saat 10.00'dan pazar günü saat 09.00'a kadar sürecek.

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, öğleden sonra ise etkisini artıracağı belirtildi. Yağışların pazar sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli şekilde devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği risklere karşı tedbir alan Valilik, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Bu kapsamda yasak, cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve pazar günü saat 09.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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