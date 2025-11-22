Haberler

Kocaeli Bilişim Fuarı Teknoloji Meraklılarını Ağırladı

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen Bilimşim Fuarı, teknoloji severlerle girişimcileri buluşturdu. Fuar, en yeni bilişim teknolojileri ve çözümlerini katılımcılarla paylaşıyor.

Kocaeli'de düzenlenen bilişim fuarında teknoloji meraklıları ile girişimciler buluştu; firmalar en yeni ürün ve çözümlerini stantlarda sergileyerek yoğun ilgi gördü.

Geleceğin dünyasına yön veren bilişim teknolojileri, Kocaeli'de "Bilimşim Fuarı" adı altında buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde kapılarını açan ve 3 gün sürecek olan fuarda; iletişim teknolojileri, siber güvenlik çözümleri, yapay zeka, veri yönetimi, mühendislik ve tasarım teknolojileri, dijital ticaret inovasyonlarını içeren dünya ile Türkiye'nin önde gelen şirketleri yer alıyor. Teknoloji meraklılarını buluşturan fuarda; makine, otomobil, endüstriyel otomasyon, kamera sistemleri, bilgisayar, yazılım alanındaki yenilikleri tanıtan ve daha birçok stant bulunuyor. Bilişim fuarında bu yıl 45 oturum, 124 konuşmacı bulunuyor. 95 ulusal-uluslararası şirket ile bugünün ve yarının teknolojilerinin ele alınacağı oturumlarda siber güvenlikten akıllı şehirciliğe, eğitim teknolojilerinden sanayi 4.0 çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapılacak. Fuar boyunca gerçekleştirilen tüm panel ve oturumlar kayıt altına alınacak. Bu içerikler, fuar sonrasında derlenerek "Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını" adıyla kitaplaştırılacak.

Tüm vatandaşlar için ücretsiz açık olan Kocaeli Bilişim Fuarı'nda oturumlara katılan ziyaretçilere "Dijital Katılım Belgesi" veriliyor. Katılımcılar yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı bulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
