Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Koalisyon güçleri Taiz'de Husi komuta merkezini vurdu, 2 tank imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, koalisyonun Taiz'deki Husi komuta merkezini vurduğunu ve 2 tankın imha edildiğini açıkladı. Husi sözcüsü ise Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 124 saldırı yaptığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, Taiz kentinde yer alan ve Husiler tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılan bir otele koalisyon güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Hava saldırıları sonucunda komuta-kontrol merkezi işlevsiz hale getirilmiş ve Husilere ait 2 tank imha edilerek sivillerin güvenliğine katkı sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerilim devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon güçlerinin Taiz kentinin doğusunda yer alan ve Husiler tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılan terk edilmiş Sofitel Otel'e saldırı düzenlediğini duyurdu. Hedef alınan otelin Husiler tarafından sivillere yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla kullanıldığını, ağır şekilde tahkim edildiğini ve tank ile topçu unsurlarına ev sahipliği yaptığını belirten en-Nezzili, "Hava saldırıları sonucunda komuta-kontrol merkezi işlevsiz hale getirilmiş ve Husilere ait 2 tank imha edilerek sivillerin güvenliğine katkı sağlanmıştır" dedi.

Husiler: "Suudi Arabistan son 24 saatte 124 saldırı düzenledi"

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Husi kontrolünde bulunan Sana, Lahic, Taiz, Saada, Hacce, Hudeyde, Amran ve Cevf bölgelerindeki hedeflere 124 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda Hamis Muşayt Hava Üssü'nden kalkan F-15 savaş uçakları ile Necran'dan fırlatılan füzelerin kullanıldığını aktaran Saree, "Bu saldırılar sonucunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişiler hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır" dedi. Saree, "Böylece, askeri gerilimin tırmanmasından bu yana kontrolümüzdeki bölgelere gerçekleştirilen Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 24'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'taki maden faciasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

Maden faciasında adli süreç başladı: 2 kişi hakkında gözaltı kararı
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin dışişleri bakanını kabul etti

Kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin bakanını ağırladı
Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

İkisi aynı kişi değil; biri Türk biri İspanyol: İkiz kadar benziyorlar
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı restorandan sedyeyle böyle çıkarıldı
ABD'den İran'a peş peşe saldırı tehdidi! Tarih verdiler

ABD'den İran'a yeni saldırı sinyali! Açıklamalar peş peşe geldi
24 saat sonra siliniyor! Hande Erçel'in reklam için istediği para olay

Ünlü oyuncunun reklam geliri dudak uçuklatıyor