Üye Girişi
Haberler

KMÜ Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' Aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesi, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Rektör Gavgalı, yapılan düzenlemeler için teşekkür etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı.

Karaman Valiliği tarafından oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda KMÜ Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeleri, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır, belgeyi Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya takdim etti.

Engelli öğrencilerin ve vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan rahatça toplumsal yaşama dahil olmaları için üniversite içerisinde gerekli tüm düzenlemelerin yapılmaya devam ettiğini belirten Rektör Gavgalı, İl Müdür Vekili Mustafa Çakır'a ve komisyon üyelerine teşekkür etti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karaman Valiliği Mustafa Çakır Karaman Rektör Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title