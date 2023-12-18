Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesi, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Rektör Gavgalı, yapılan düzenlemeler için teşekkür etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı.

Karaman Valiliği tarafından oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda KMÜ Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeleri, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır, belgeyi Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya takdim etti.

Engelli öğrencilerin ve vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan rahatça toplumsal yaşama dahil olmaları için üniversite içerisinde gerekli tüm düzenlemelerin yapılmaya devam ettiğini belirten Rektör Gavgalı, İl Müdür Vekili Mustafa Çakır'a ve komisyon üyelerine teşekkür etti. - KARAMAN