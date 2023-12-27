Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sarıkamış Alisofu Şehitliği'ni ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars ve Ardahan programlarına katılmak üzere bu gün öğlen saatlerine doğru hava yolu ile Erzurum'a geldi. Daha sonra kara yolu ile Kars'a doğru hareket eden Tatar, Sarıkamış Alisofu Şehitliği'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kars Kafkas Üniversitesi'ndeki "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisinde ki Stratejik Önemi" konferansa katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Alisofu Şehitliği'nde Kars Valisi Ziya Polat, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve protokol üyeleri karşıladı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. - KARS