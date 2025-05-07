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Kızılören Kaymakamlığı'ndan Evliliği Destekleyen Yeni Kampanya

Kızılören Kaymakamlığı'ndan Evliliği Destekleyen Yeni Kampanya
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2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Kızılören Kaymakamlığı, yeni evlenecek çiftlere nikah masraflarını, düğün alanı bakımını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak destek verecek.

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Kızılören Kaymakamlığı evliliği destekleyen anlamlı bir kampanyayı hayata geçirirken, çiftlerin nikah masrafları, düğün alanı temizliği ve bakımı, düğün salonu kiralanması kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Kızılören ilçesinde 2025 Aile Yılı çerçevesinde gençleri ve yeni evlenecek çiftleri destekleyecek yeni bir kampanya başlatıldı. Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak olan kampanya ile çiftlerin ilk altını kaymakamlıktan karşılanacak. Nikah masrafları, düğün alanı temizliği ve bakımı, düğün salonu kiralanması kaymakamlık tarafından karşılanacak. Ayrıca düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sağlayacak. Her doğan çocuğun ilk altını da yine kaymakamlıktan olacak.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer çalışmaların devam edeceğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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