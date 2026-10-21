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Kızılay Kadın Kolları Düzce'de DOGİM ve DESOB başkanlarını ziyaret etti

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Kızılay Kadın Kolları Düzce'de DOGİM ve DESOB başkanlarını ziyaret etti
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Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce'de DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser'i ziyaret etti. Görüşmelerde Türk Kızılay'ın faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu ve ev sahipliklerinden dolayı teşekkür edildi.

DÜZCE (İHA) – Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Bülent Keser'i ziyaret etti. Görüşmelerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce'de kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretleri kapsamında DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Görüşmelerde Kızılay'ın faaliyetlerine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser'e ev sahipliklerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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