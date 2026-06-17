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Kızılay'dan çocuklara yardım eli

Kızılay'dan çocuklara yardım eli
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Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklara giyim desteği sağladı. Gönüllüler aracılığıyla gerçekleştirilen yardımda ailelerle bir araya gelinerek çocukların ihtiyaçları karşılandı. Kızılay, yardım çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara giyim desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında çocuklara giyim yardımı ulaştırıldı. Ekipler, ailelerle bir araya gelerek çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi tarafından yapılan açıklamada, yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı sürdürecekleri ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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