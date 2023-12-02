Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kızılay ekibi, ilkokul öğrencisi Elif Sağlam'ın doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı. Öğrenci ve arkadaşları, Kızılay'ın getirdiği pasta ve hediyelerle mutlu anlar yaşadı.

- Kızılay'dan öğrenciye doğum günü sürprizi

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kızılay ekibi, ilkokul öğrencisi Elif Sağlam'ın doğum gününü sürpriz bir şekilde kutladı. Öğrenci ve arkadaşları, Kızılay'ın getirdiği pasta ve hediyelerle mutlu anlar yaşadı.

Patnos ilçesine bağlı Edremit köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Bilge Erol, öğrencisi Elif Sağlam'ın doğum gününü yaklaştığını fark etti. Öğrencisine sürpriz yapmak isteyen Erol, Kızılay Patnos İlçe Başkanlığı ile irtibata geçti. Kızılay ekibi, öğretmenin talebini kırmayarak, doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler hazırlayıp, ilkokula gitti.

Okulda büyük bir sürprizle karşılaşan Elif Sağlam, Kızılay ekibinin sınıfına girerek doğum gününü kutlamasına çok sevindi. Arkadaşlarıyla birlikte pastasını kesen ve hediyelerini alan öğrenci, Kızılay ekibine teşekkür etti. Kızılay ekibi de öğrencilerle bir süre sohbet edip, oyunlar oynadı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptıkları etkinliği anlattı. Tatlı, "Patnos ilçemizde Elif Sağlam öğrencimize süpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Öğretmenimiz bizim Patnos Kızılayımızdan Öğrencimiz için sürpriz bir doğum günü yapmamızı istedi. Bizlerde gönüllü arkadaşlarımızla beraber ona sürpriz bir doğum günü yaptık. Tabi bizler gıda, insani yardım çalışmalarının dışında çocukların içerisinde olduğu bütün çalışmalar da da var olmaya devam ediyoruz. Kış mevsimi ilimizde de ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda yardımlarımız devam ediyor. Bu hafta içerisinde 500 ailemize gıda yardımında bulunduk. Çalışmalarımıza, onların yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.