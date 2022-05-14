Vali Akın'dan İHA'ya ziyaret - Haberler

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Vali Akın'dan İHA'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akın'dan İHA'ya ziyaret

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir Bürosu'nu ziyaret etti.

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir Bürosu'nu ziyaret etti.

İHA Kırşehir Büro Temsilcisi Enderhan Öz ile bir süre sohbet eden ve Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Vali İbrahim Akın, basın kuruluşlarına veda ziyaretlerinde bulundu. İHA Kırşehir Bürosu'nu ziyaret eden Vali Akın, 4 yıllık görevi süresi boyunca Kırşehir'in sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınması için çalıştıklarını toplumun her kesimiyle de barışık olarak şehirden ayrıldığını söyledi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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