Kırşehir'de 'Yaşlılık Çalıştayı' Düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Yaşlılık Çalıştayı' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan yaptığı konuşmada; Türkiye'nin yüzde 10,6'lık yaşlı nüfus oranı ile 'çok yaşlı toplum' sınıfına girdiğini belirterek; "2025 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle yaşlılık politikaları daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 81 ilde düzenlenecek çalıştaylarla yaşlılara yönelik hak temelli ve kanıta dayalı politikalar geliştirilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarında çeşitli başlıklar ele alındı. Çalıştay çerçevesinde; Kırşehir'de yaşlı profili ve sosyal hizmet modelleri, sağlık ve geriatri hizmetleri ile aktif yaşlanma, psiko-sosyal destek, ruh sağlığı ve kaliteli yaşlanma, dijitalleşme, yaşlı dostu kent vizyonu ve yerel yönetime katılım, yaşlı hakları, hukuki destek, sosyal güvenlik ve yaşlı ekonomisi gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştaydan elde edilecek sonuçların Ekim ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'na veri sağlaması bekleniyor. - KIRŞEHİR