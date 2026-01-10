Haberler

Beyazay Derneği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Güncelleme:
Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret ederek mesleklerini kutladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ; özel bireylerle birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen ve dernek üyesi özel bireyler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göçmen; gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, gazetecilik mesleğinin toplumsal farkındalığın artırılmasındaki rolüne dikkat çekildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel





