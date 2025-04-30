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Kırşehir'de Gençlerin Dilek Kutusu Projesi

Kırşehir'de Gençlerin Dilek Kutusu Projesi
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Kırşehir'de gençler, Cacabey Meydanı'nda açılan stantta 'Dilek Kutusuna' beş yıl sonra açılmak üzere gelecek planlarını yazdı. Proje, katılımcıların düşüncelerini özel olarak muhafaza ederek geleceğe dair umutları biriktirmeyi amaçlıyor.

Kırşehir'de gençler, Cacabey Meydanında açılan stantta 'Dilek Kutusuna' beş yıl sonra açılmak üzere gelecek planlarını yazdı.

Dilek Kutusu projesiyle oluşturulan sandığa 500 üzerinde kişi gelecekle ilgili düşüncelerini yazarak beş yıl sonra açılmak üzere kent konseyi birimine teslim etti. Cacabey Meydanında toplanan vatandaşlar, kişisel istekleri kadar dilek kutusuna şahsi isteklerini de yazdı.

Gençlik Meclisi tarafından oluşturulan proje ilgi gördü. Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, kutuya atılan her mektubun özel olarak muhafaza edildiğini ve şehirle ilgili olan düşüncelerin önemsendiğini söyledi. Duran, "İnsanların geleceğe dair dilekleri birer kapsül niteliği oluşturuyor. Dilekler 5 yıl sonra açılıp okunacak. Yazılanlardan seçimler yaparak kitap oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Projeye katılan vatandaşlar ise şehirde bir ilki deneyimledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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