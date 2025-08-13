Kırklareli Valiliği'nden Yangın Uyarısı

Kırklareli Valiliği'nden Yangın Uyarısı
Güncelleme:
Kırklareli Valiliği, artan yangın riskine karşı vatandaşları uyararak, yüksek sıcaklık ve rüzgar kaynaklı yangınlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. İzmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Kırklareli Valiliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yüksek sıcaklık ve rüzgardan kaynaklı çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
