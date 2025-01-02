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Kırklareli'nde Regaip Kandili Programı Düzenlendi

Kırklareli'nde Regaip Kandili Programı Düzenlendi
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Kırklareli Hızırbey Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde vatandaşlar namaz kıldı ve dua etti.

Kırklareli'nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi.

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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