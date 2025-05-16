Kırklareli'nde Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması Düzenlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen yarışma öncesi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı mini bir konser verdi. Ardından bir konuşma yapan Vali Uğur Turan, "Burası sanayinin de başkenti, tarımın da başkenti, turizmin de başkenti, sporun da başkenti olur ama şu unvanımız hepsinden daha güzel; huzurun başkenti ve tebessüm eden insanların başkenti" dedi.

Konuşmaların ardından 8 aileye tarım ve hayvancılık alanında 15 soru soruldu. En çok doğru yanıtı veren Bahar ve Kemal Atakan çifti yarışmanın birincisi oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. - KIRKLARELİ