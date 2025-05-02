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Kırklareli'nde 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 4 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 4 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 4 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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