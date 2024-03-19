Kırklareli İl Müftülüğü Şiir Okuma Yarışması
Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şiir okuma yarışmasına 23 ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kırklareli İl Müftülüğünce şiir okuma yarışması gerçekleşti.
Kırklareli İl Müftülü tarafından ce şiir okuma yarışması yapıldı. Yarışmaya 23 ortaokul öğrencisi katıldı. Katılımcılar Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirleri okundu.
Yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Yusuf Eviş ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi. - KIRKLARELİ