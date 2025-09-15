Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Kapsamlı Denetim Gerçekleştirildi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı standartları çerçevesinde Yüksek İhtisas Hastanesi'nde iki gün süren kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil servis, palyatif bakım, evde sağlık, doğumhane, eczane, medikal depo, otelcilik hizmetleri, tesis yönetimi, MHRS sistemi ve poliklinik hizmetleri başta olmak üzere 27 kriter üzerinden inceleme yapıldı. Hastanede verilen sağlık hizmetlerinin standartlara uygunluğu değerlendirildi; eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirici çalışmaların sürdürülebilirliği ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Osman Polat, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha ileriye taşındığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalitesi sürekli yükselmektedir. Denetim ve değerlendirmeler sayesinde hizmetlerin rakamsal verileri de ortaya konmuştur. Kırıkkale'yi sağlık alanında hak ettiği seviyeye ulaştırmak için bu çalışmalar aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.