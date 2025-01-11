Kırıkkale Valisi'nden İdareciler Günü Kutlaması

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi. Vali Mehmet Makas, "Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum mülki idare mesleğinde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla büyük bir fedakarlık ve çalışma azmiyle görev yapan sizlerin bu özel gününü kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadeleriyle idarecilere olan takdirini dile getirdi. Programın sonunda mülki idare amirleri, Vali Makas'a teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE