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Kırıkkale Valisi Makas'tan İftar Programında Birlik Mesajı

Kırıkkale Valisi Makas'tan İftar Programında Birlik Mesajı
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, katıldığı iftar programında Ramazan ayının birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu. Programda, manevi değerlere vurgu yapılarak Ramazan'ın son on günü kutlandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, katıldığı iftar programında, "Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Makas, Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, "Peygamber Efendimizin müjdelediği bu mübarek ayın son on gününe erişmiş bulunuyoruz. Sizlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum" dedi.

Dernek yöneticileri ile çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği program, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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